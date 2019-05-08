2019-05-08T17:40:36+03:00
Происшествия

Волгоградка хотела отомстить сожителю, но за клевету сама пойдет под суд

Женщина хотела избавиться от надоедливого мужчины и соврала, что он ее обокрал
Наталья ГЛАЗУНОВА
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57-летняя жительница Иловлинского района Волгоградской области заработала уголовное дело за то, что ложью пыталась избавиться от надоедливого сожителя. А с полицией и законом шутки плохи. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы. Ее обвинили по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Началось все 7 апреля этого года. В тот день 47-летний сожитель пришел к своей возлюбленной в нетрезвом виде. Женщина наотрез отказалась пускать его в дом, и закрыла дверь за все засовы. Ухажер больше часа тарабанил ей и в двери, и в окна, и звонил беспрерывно на мобильный телефон. Но селянка не сдавала позиций. Более того, в порыве гнева она решила проучить мужчину. Позвонила в полицию и сообщила, что он украл у нее 150 тысяч рублей, которые она якобы взяла недавно в кредит в банке.

Но правоохранителей так не обманешь. Они тут же выяснили, что никаких кредитов в банках женщина не брала, и не было у нее суммы в размере 150 тысяч рублей.

Когда ей предъявили неопровержимые факты ее вранья, селянка созналась, что нарочно оклеветала сожителя.

- В настоящее время расследование уголовного дела завершено, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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