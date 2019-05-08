2019-05-08T16:34:56+03:00
Происшествия

Лжериелторам, укравшим у волгоградцев 38 миллионов рублей, грозит по десять лет колонии

Две аферистки обманули в Волгограде 77 человек
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Аферистки два года продавали несуществующие квартиры.Аферистки два года продавали несуществующие квартиры.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Две волгоградки, одной из которых 42 года, второй - 27 лет, умудрились обмануть 77 человек. Эти мошенницы несколько лет - с 2015 по 2017 год -продавали людям несуществующие муниципальные квартиры. Но ложь рано или поздно вскрывается. И теперь они на скамье подсудимых. Их обвиняют по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). И грозит им до 10 лет колонии каждой.

Как доказали следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, мошенницы обещали своим клиентам квартиры по низкой стоимости. Врали, что это жилье попадает под государственные программы, потому и цены такие привлекательные.

Получали от клиентов первоначальный взнос якобы для передачи сотрудникам органов местного самоуправления. Потом брали из интернета фотографии «мнимым» квартир, показывали людям, и даже составляли фиктивные договора купли-продажи, которые нигде не регистрировали. А наивные волгоградцы отдавали им деньги за жилье.

Тратили заработанное аферистки на себя, и никакие квартиры они, как выяснилось, не искали и не продавали. За два года на их удочку попались десятки людей, которые отдали мошенницам более 39 миллионов рублей.

- Свою вину женщины полностью признали. Дело передано в суд, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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