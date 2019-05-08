Многодетная астраханка связала и задушила подушкой своего супруга

СЕГОДНЯ 16:14 2019-05-08T16:14:37+03:00

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Следователи Ахтубинского райотдела СУ СК по Астраханской области раскрыли все подробности ужасного убийства, которое произошло в селе Батаевка. Драма разыгралась в одной из многодетных семей 2 января 2018-го. Итог печален - отец мертв, мать - на скамье подсудимых.

В тот день супруги сильно поругались. Скандалы были для них не редкость, но алкоголь помноженный на ярость привел к тому, что 28-летняя жена собственными руками задушила 32-летнего мужа. Да, она осознавала, что силы не равны и просто так с мужчиной она не справится. Поэтому астраханка дождалась, когда супруг заснет, связала его крепко, после чего задушила подушкой.

А ведь в этой семье воспитывались пятеро детей в возрасте от 2 до 9 лет. После того, как их мать арестовали, детвору по инициативе следователя отправили в отделение социальной реабилитации «Гармония». Впоследствии, как сообщают в СУ СК по Астраханской области, детей передали под опеку дедушке - отцу убитого мужчины.

- К настоящему моменту следователи собрали достаточную доказательную базу, на основании которой прокуратура утвердила обвинительное заключение женщине. Дело передали в суд, - дополняют «КП-Волгоград» в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU