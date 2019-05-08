В Волгограде родители отсудили у УК 50 тысяч за покалеченную дверью подъезда дочь

СЕГОДНЯ 15:55 2019-05-08T15:55:18+03:00

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ЧП произошло еще в октябре прошлого года. В суд Тракторозаводского района обратился волгорадец с иском к УК «Дом-Сервис». Мужчина рассказала, что его дочка стала жертвой безответственности сотрудников УК. Когда девочка заходила в подъезд, ее ударило входной железной дверью, в которой сломался доводчик. Ребенок попал в травмпункт, где врачи диагностировали ему закрытый перелом левой плечевой кости в нижней третьей без смещения. Школьница несколько недель провела в гипсе, из-за этого пришлось отменить тренировки и посещение бассейна. Отец требовал возмещение потраченных на лекарства средства, компенсацию абонемента в бассейн и компенсацию морального вреда. Общая сумма иска составила 100 тысяч рублей.

Тракторозаводской районный суд удовлетворил часть требований. Он постановил, чтобы УК компенсировала моральный вред в размере 50 тысяч рублей. Так же придется заплатить коммунальщиками за тренировки и за гипсовый бинт.

ИСТОЧНИК KP.RU