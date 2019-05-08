2019-05-08T15:55:18+03:00
Общество

В Волгограде родители отсудили у УК 50 тысяч за покалеченную дверью подъезда дочь

Ребенок ходил в гипсе несколько недель
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Родители требовали 100 тысяч морального ущерба, суд же назначил 50 тысяч.Родители требовали 100 тысяч морального ущерба, суд же назначил 50 тысяч.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

ЧП произошло еще в октябре прошлого года. В суд Тракторозаводского района обратился волгорадец с иском к УК «Дом-Сервис». Мужчина рассказала, что его дочка стала жертвой безответственности сотрудников УК. Когда девочка заходила в подъезд, ее ударило входной железной дверью, в которой сломался доводчик. Ребенок попал в травмпункт, где врачи диагностировали ему закрытый перелом левой плечевой кости в нижней третьей без смещения. Школьница несколько недель провела в гипсе, из-за этого пришлось отменить тренировки и посещение бассейна. Отец требовал возмещение потраченных на лекарства средства, компенсацию абонемента в бассейн и компенсацию морального вреда. Общая сумма иска составила 100 тысяч рублей.

Тракторозаводской районный суд удовлетворил часть требований. Он постановил, чтобы УК компенсировала моральный вред в размере 50 тысяч рублей. Так же придется заплатить коммунальщиками за тренировки и за гипсовый бинт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
9 мая за порядком в Волгограде будут следить более трех тысяч полицейских
Лжериелторам, укравшим у волгоградцев 38 миллионов рублей, грозит по десять лет колонии
Многодетная астраханка связала и задушила подушкой своего супруга
В Волгограде новую улицу назовут в честь Клементины Черчилль
За три месяца в Волгоградской области родилось более пяти тысяч малышей
Троих астраханцев на лодке унесло в Каспийское море: одного не нашли
Директор детского дома в Котово работал по липовому диплому
В Волгограде после репетиции парада обрушился кусок потолка в переходе на Мира
Перекрытия дорог 9 мая в Волгограде
В День Победы в Волгограде пройдут дожди и грозы
11 мая болельщиков «Ротора» на «Волгоград Арену» повезет электричка
В майские праздники теплоходы будут делать по 50 рейсов на Сарпинский
Салют 8 и 9 мая 2019 в Волгограде: когда и где смотреть
Из-за дамы-лихача мужчина на джипе вылетел с дороги
В День Победы в Волгограде пустят дополнительные электрички
Волгоградцам предлагают поучаствовать в «Чистых играх» в пойме реки Царица
В Волгоградской области 22 ветерана получили квартиры к 9 Мая
Дочь получила карманные часы отца через 75 лет после его гибели на поле боя под Сталинградом
Перекрытия дорог 8 мая в Волгограде
Под Волгоградом установили памятники двум летчикам-героям войны
Сообщения о минировании семи объектов в Волгограде оказались ложными
Волгоградским ветеранам бесплатно покажут фильм «На Париж!»
В Ночь музеев на Мамаевом кургане покажут спектакль «Водоканал дословно»
Елена Исинбаева открыла в Волгограде десятую спортплощадку для воркаута
После капремонта вода в фонтане «Искусство» заструится из фресок и верхней чаши
Как будет ходить общественный транспорт 8 и 9 мая в Волгограде
Полиция наказала водителя, разъезжавшего на иномарке по новой Набережной Волгограда
В 2019-м в Волгоградской области построят почти 35 километров новых дорог