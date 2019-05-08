2019-05-08T15:48:40+03:00
Общество

В Волгограде новую улицу назовут в честь Клементины Черчилль

Улица с таким названием появится в микрорайоне «Бейкер Стрит»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В микрорайоне «Бейкер Стрит», который застраивается в Дзержинском районе Волгограда, новую улицу решили назвать именем Клементины Черчилль. Ее имя будет носить улица, которая проходит бульварной зоны с прудом.

С инициативой увековечить в Волгограде имя дамы Большого Креста ордена Британской империи выступили члены общественной организации «Российское военно-историческое общество». А сегодня, 8 мая, муниципалитет поддержал эту идею.

Немногие сегодня знают, что Клементина Черчилль в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (с 1941 по 1951 годы) оказала огромную помощь нашей стране с медикаментами. А Сталинграду именно ее фонд передал необходимое тогда оборудование для областной клинической больницы, а также для больницы Ильича (ныне больница №5 в Краснооктябрьском районе) и первой городской больницы (ныне больница № 1 в Кировском районе). Всего же Советскому Союзу, за годы войны ее фондом было собрано благотворительных средств на общую сумму более восьми миллионов фунтов стерлингов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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