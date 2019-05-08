За три месяца в Волгоградской области родилось более пяти тысяч малышей

СЕГОДНЯ 15:18 2019-05-08T15:18:09+03:00

Причем мальчиков в этом году рождается больше, чем девочек

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За первые три месяца текущего года в Волгоградской области на свет появились более пяти тысяч новорожденных. А если точнее - 5120 детей. Об этом «КП-Воллгоград» сообщили в Волгоградстате.

Цифра, надо сказать, небольшая. К сожалению, численность населения по-прежнему сокращается в регионе. И все-таки пусть маленькими шагами, но рождаемость повышается. Кстати, в этом году мальчишки в роддомах превалируют. Так, по данным Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, за первый квартал 2019-го в Волгоградской области родилось 2666 мальчиков и 2454 девочки.

37,4% от общего числа новорожденных - первенцы в волгоградских семьях. У 38,3% рожденных деток уже есть старшие братья или сестры. 15,6% волгоградок подарили мужьям третьего ребенка, 8,7% новорожденных стали четвертыми, пятыми и так далее с многодетных семьях.

Волгоградский перинатальный центр в свою очередь опубликовал свою статистику за апрель 2019-го. Здесь за месяц родилось 407 детей. Шестеро из них весом менее 1 килограмма, но они уже растут и крепнут. А еще в апреле в ВОКПЦ-2 родилось 16 двоен, в том числе 4 двойни после ЭКО.

ИСТОЧНИК KP.RU