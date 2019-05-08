2019-05-08T15:18:09+03:00
Общество

За три месяца в Волгоградской области родилось более пяти тысяч малышей

Причем мальчиков в этом году рождается больше, чем девочек
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Большая часть новорожденных стали вторыми детьми в семьях.Большая часть новорожденных стали вторыми детьми в семьях.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За первые три месяца текущего года в Волгоградской области на свет появились более пяти тысяч новорожденных. А если точнее - 5120 детей. Об этом «КП-Воллгоград» сообщили в Волгоградстате.

Цифра, надо сказать, небольшая. К сожалению, численность населения по-прежнему сокращается в регионе. И все-таки пусть маленькими шагами, но рождаемость повышается. Кстати, в этом году мальчишки в роддомах превалируют. Так, по данным Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, за первый квартал 2019-го в Волгоградской области родилось 2666 мальчиков и 2454 девочки.

37,4% от общего числа новорожденных - первенцы в волгоградских семьях. У 38,3% рожденных деток уже есть старшие братья или сестры. 15,6% волгоградок подарили мужьям третьего ребенка, 8,7% новорожденных стали четвертыми, пятыми и так далее с многодетных семьях.

Волгоградский перинатальный центр в свою очередь опубликовал свою статистику за апрель 2019-го. Здесь за месяц родилось 407 детей. Шестеро из них весом менее 1 килограмма, но они уже растут и крепнут. А еще в апреле в ВОКПЦ-2 родилось 16 двоен, в том числе 4 двойни после ЭКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
9 мая за порядком в Волгограде будут следить более трех тысяч полицейских
Лжериелторам, укравшим у волгоградцев 38 миллионов рублей, грозит по десять лет колонии
Многодетная астраханка связала и задушила подушкой своего супруга
В Волгограде родители отсудили у УК 50 тысяч за покалеченную дверью подъезда дочь
В Волгограде новую улицу назовут в честь Клементины Черчилль
Троих астраханцев на лодке унесло в Каспийское море: одного не нашли
Директор детского дома в Котово работал по липовому диплому
В Волгограде после репетиции парада обрушился кусок потолка в переходе на Мира
Перекрытия дорог 9 мая в Волгограде
В День Победы в Волгограде пройдут дожди и грозы
11 мая болельщиков «Ротора» на «Волгоград Арену» повезет электричка
В майские праздники теплоходы будут делать по 50 рейсов на Сарпинский
Салют 8 и 9 мая 2019 в Волгограде: когда и где смотреть
Из-за дамы-лихача мужчина на джипе вылетел с дороги
В День Победы в Волгограде пустят дополнительные электрички
Волгоградцам предлагают поучаствовать в «Чистых играх» в пойме реки Царица
В Волгоградской области 22 ветерана получили квартиры к 9 Мая
Дочь получила карманные часы отца через 75 лет после его гибели на поле боя под Сталинградом
Перекрытия дорог 8 мая в Волгограде
Под Волгоградом установили памятники двум летчикам-героям войны
Сообщения о минировании семи объектов в Волгограде оказались ложными
Волгоградским ветеранам бесплатно покажут фильм «На Париж!»
В Ночь музеев на Мамаевом кургане покажут спектакль «Водоканал дословно»
Елена Исинбаева открыла в Волгограде десятую спортплощадку для воркаута
После капремонта вода в фонтане «Искусство» заструится из фресок и верхней чаши
Как будет ходить общественный транспорт 8 и 9 мая в Волгограде
Полиция наказала водителя, разъезжавшего на иномарке по новой Набережной Волгограда
В 2019-м в Волгоградской области построят почти 35 километров новых дорог