2019-05-08T14:37:30+03:00
Происшествия

Троих астраханцев на лодке унесло в Каспийское море: одного не нашли

Заблудившихся рыбаков заметили пограничники
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Лодку обнаружили в в раскатной части реки Волга. Фото ГКУ «Волгоспас».Лодку обнаружили в в раскатной части реки Волга. Фото ГКУ «Волгоспас».
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Вечером 7 мая сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Астраханской области обратили внимание на пластиковую лодку типа «Щука» в приграничной зоне - в раскатной части реки Волга. Лодку течением сносило в Каспийское море. В срочном порядке сообщили о находке в службу спасения на воде ГКУ «Волгоспас». К месту происшествия выехали спасатели. Когда они добрались до лодки, обнаружили там двух рыбаков. Мужчины, видимо задремали, а когда проснулись не нашли третьего друга. О чем и рассказали прибывшим на помощь спасателям.

- На место выехала водолазно-поисковая группа. Все утро 8 мая водолазы искали пропавшего 35-летнего жителя города Знаменск. Но на данный момент поиски пришлось остановить из-за сильного ветра. Волны сейчас достигают 2,5 метров, - поясняют в ГКУ «Волгоспас».

Как только позволят погодные условия поиски будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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