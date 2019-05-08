2019-05-08T15:05:34+03:00
Общество

В Волгограде после репетиции парада обрушился кусок потолка в переходе на Мира

Покрытие в ближайшее время восстановят
Екатерина МАЛИНИНА
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Плитку обещают восстановить.Плитку обещают восстановить.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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В Волгоградом полным ходом идет подготовка к 9 Мая. Какие-то мероприятия уже прошли, большинство намечены непосредственно в День Победы. В том числе и парад. Генеральная репетиция прошла вчера утром. Проехала по улицам города и тяжелая техника. В этот раз гусеницы «обули», чтобы они не попортили асфальт. Правда, свои последствия торжественного марша все же были. В подземном переходе на Мира через несколько часов после репетиции обрушился кусок потолка, часть потрескалась. Как уверяют местные продавцы, произошло это как раз по вине танков.

У нас тут всегда грохот стоит, когда техника ездит. Меня 7 мая не было, а утром пришла сегодня – трещины по потолку пошли, а в одном месте плитка рухнула вниз. Но сама я этого не видела. Все уже убрали, - говорит женщина.

Переход давно ждет ремонта. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Переход давно ждет ремонта.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Правда, администрация не спешит делать выводы о причинах ЧП и винить военных.

- В подземном переходе на ул. Мира произошло отслоение нескольких единиц облицовочной плитки общей площадью около одного квадратного метра. Точная причина будет установлена по итогам обследования. Сотрудники МБУ «Северное» оперативно убрали и вывезли фрагменты облицовки. В ближайшее время покрытие будет восстановлено, - сообщили «КП-Волгоград в мэрии.

Но судя по состоянию, восстанавливать надо не только в месте обрушения, а ремонтировать надо весь подземный переход.

Главное, чтобы не свалилась на голову прохожим. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Главное, чтобы не свалилась на голову прохожим.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

А сегодня, 8 мая волгоградцы увидели огромную яму в асфальте. Многие решили, что виновата техника. Но как выяснила "Комсомолка" коммунальные службы ремонтировали колодец, для этого пришлось разрыть кусок дороги. Утром 9 мая дорогу обещают восстановить.

Рабочие спешно засыпали яму гравием. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Рабочие спешно засыпали яму гравием.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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