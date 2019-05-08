В День Победы в Волгограде пройдут дожди и грозы

СЕГОДНЯ 13:41 2019-05-08T13:41:33+03:00

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9 мая встретит жителей и гостей Волгограда кратковременным дождем и грозой. Воздух при этом прогреется до 25-27 градусов. Во время грозы порывы ветра в областном центре могут достигнуть 16 метров в секунду. Так что зонты при таком ветре может вырывать ветром, к тому же, на параде они будут закрывать обзор другим зрителям. Если собираетесь на парад или Бессмертный полк, лучше запастись дождевиками.

Похожая погода сохранится и 10 мая. Снова напомнит о себе кратковременный дождь с грозами и порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 26-28 градусов. Распогодится в Волгограде только 11 мая. Осадки, грозы и ветер ожидаются ночью, днем – переменная облачность и 22-24 градуса тепла.

Не порадует весеннее солнышко и волгоградцев, живущих в области. По данным Волгоградского ЦГМС на территории региона местами будут кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра при грозах усилятся с 5-10 до 16 метров в секунду. Но утепляться волгоградцам не придется: температура воздуха достигнет 22-27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU