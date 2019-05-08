2019-05-08T13:41:33+03:00
Общество

В День Победы в Волгограде пройдут дожди и грозы

На праздничные мероприятия волгоградцам пригодятся дождевики
Светлана КИРИЛЛОВА
Поделиться:
Берите зонты и дождевики!Берите зонты и дождевики!Фото: Александр КУЛИКОВ
Изменить размер текста:

9 мая встретит жителей и гостей Волгограда кратковременным дождем и грозой. Воздух при этом прогреется до 25-27 градусов. Во время грозы порывы ветра в областном центре могут достигнуть 16 метров в секунду. Так что зонты при таком ветре может вырывать ветром, к тому же, на параде они будут закрывать обзор другим зрителям. Если собираетесь на парад или Бессмертный полк, лучше запастись дождевиками.

Похожая погода сохранится и 10 мая. Снова напомнит о себе кратковременный дождь с грозами и порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 26-28 градусов. Распогодится в Волгограде только 11 мая. Осадки, грозы и ветер ожидаются ночью, днем – переменная облачность и 22-24 градуса тепла.

Не порадует весеннее солнышко и волгоградцев, живущих в области. По данным Волгоградского ЦГМС на территории региона местами будут кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра при грозах усилятся с 5-10 до 16 метров в секунду. Но утепляться волгоградцам не придется: температура воздуха достигнет 22-27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
9 мая за порядком в Волгограде будут следить более трех тысяч полицейских
Лжериелторам, укравшим у волгоградцев 38 миллионов рублей, грозит по десять лет колонии
Многодетная астраханка связала и задушила подушкой своего супруга
В Волгограде родители отсудили у УК 50 тысяч за покалеченную дверью подъезда дочь
В Волгограде новую улицу назовут в честь Клементины Черчилль
За три месяца в Волгоградской области родилось более пяти тысяч малышей
Троих астраханцев на лодке унесло в Каспийское море: одного не нашли
Директор детского дома в Котово работал по липовому диплому
В Волгограде после репетиции парада обрушился кусок потолка в переходе на Мира
Перекрытия дорог 9 мая в Волгограде
11 мая болельщиков «Ротора» на «Волгоград Арену» повезет электричка
В майские праздники теплоходы будут делать по 50 рейсов на Сарпинский
Салют 8 и 9 мая 2019 в Волгограде: когда и где смотреть
Из-за дамы-лихача мужчина на джипе вылетел с дороги
В День Победы в Волгограде пустят дополнительные электрички
Волгоградцам предлагают поучаствовать в «Чистых играх» в пойме реки Царица
В Волгоградской области 22 ветерана получили квартиры к 9 Мая
Дочь получила карманные часы отца через 75 лет после его гибели на поле боя под Сталинградом
Перекрытия дорог 8 мая в Волгограде
Под Волгоградом установили памятники двум летчикам-героям войны
Сообщения о минировании семи объектов в Волгограде оказались ложными
Волгоградским ветеранам бесплатно покажут фильм «На Париж!»
В Ночь музеев на Мамаевом кургане покажут спектакль «Водоканал дословно»
Елена Исинбаева открыла в Волгограде десятую спортплощадку для воркаута
После капремонта вода в фонтане «Искусство» заструится из фресок и верхней чаши
Как будет ходить общественный транспорт 8 и 9 мая в Волгограде
Полиция наказала водителя, разъезжавшего на иномарке по новой Набережной Волгограда
В 2019-м в Волгоградской области построят почти 35 километров новых дорог