11 мая болельщиков «Ротора» на «Волгоград Арену» повезет электричка

СЕГОДНЯ 12:23 2019-05-08T12:23:44+03:00

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Волгоградский «Ротор» в субботу, 11 мая 2019 года в 14.00 встретится с футболистами «Тюмени». Матч 36-го тура Олимп - Первенства ФНЛ пройдет на стадионе «Волгоград Арена». В этот день волгоградских поклонников футбола на игру повезут электрички. Для жителей южной части города продлят маршрут электропоезда №6314. Конечная станция в этот день изменится с Волгограда-1 на Краснооктябрьскую. От Шпалопропитки 11 мая состав тронется в 12:23. Остановится на Мамаевом кургане электричка в 13:30 и прибудет в конечный пункт в 13:36.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, обратно после матча болельщиков также повезет электричка по маршруту Краснооктябрьская - Шпалопропитка. От Краснооктябрьской состав отправится 16:17, прибудет на Мамаев Курган в 16:28 и доедет до Шпалопропитки в 17:39.

ИСТОЧНИК KP.RU