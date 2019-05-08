Из-за дамы-лихача мужчина на джипе вылетел с дороги

СЕГОДНЯ 10:17 2019-05-08T10:17:23+03:00

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Авария на проспекте Жукова в Дзержинском районе произошла в 14-30 7 мая. 54-летняя волгоградка мчалась на своем «Опеле Омега» в сторону улицы Каспийской. Дама решила перестроиться. Но то ли из-за неопытности или наоборот, излишней самоуверенности, она сделала это не посмотрев в боковые зеркала. В итоге – подрезала пенсионера на джипе Toyota Land Cruiser Prado. Чтобы избежать столкновения, мужчина прижался влево и вылетел на обочину – на газон. В результате аварии пострадал пожилой водитель. Его отвезли на «скорой» в больницу.

А в Котельниковском районе 39-летний волгоградец летел на своей «Ниве» по дороге хутора Веселый. Он не сбавлял скорость даже на ямах и колдобинах. В итоге на одной из неровностей машина завалило сначала на бок, а потом перевернуло. Удар был очень сильным. Водитель впал в кому. Сейчас врачи борются за его жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU