2019-05-08T09:58:39+03:00
Общество

Волгоградцам предлагают поучаствовать в «Чистых играх» в пойме реки Царица

Субботник-квест назначен на 11 мая
Екатерина МАЛИНИНА
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После игр устроят пикник на природе.После игр устроят пикник на природе.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Волгоград весной – самый красивый город. Правда, картину портит мусор, который накопился за зиму. Еще в апреле прошли общегородские субботники, они сделали город чище. Но осталось еще много нетронутых мест. Неравнодушные волгоградцы решили сподвигнуть горожан к уборке оригинальным способом. Они организуют Чистые игры в пойме реки Царицы.

Стартуют они 11 мая в 10 утра. Тогда начнется регистрация команд. Будет два фронта: Правый берег и Левый берег. Перед мероприятием для участников обещают мастер-класс по танцам. В 11-30 старт. Во время игры нужно не просто собирать мусор, но и его разделять: стекло, бумага, пластик. Жюри выберет самую активную команду, которая не только быстро, но и правильно распределит отходы. После этого можно будет отдохнуть на пикнике. Ну а после подведения итогов победителей ждут призы от спонсоров.

Зарегистрироваться в команду можно по адресам: https://cleangames.ru/events/poima2 и https://cleangames.ru/events/poima1

ИСТОЧНИК KP.RU

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