2019-05-08T10:15:04+03:00
Общество

В Волгоградской области 22 ветерана получили квартиры к 9 Мая

Стоимость жилищного сертификата– 1 миллион 187 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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В этом году новоселами стали 22 ветерана. Фото: администрация Волгоградской областиВ этом году новоселами стали 22 ветерана. Фото: администрация Волгоградской области
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Чем ближе 9 Мая, тем больше внимания ветеранам Великой Отечественной войны со стороны властей. Тут и встречи с руководством региона, праздничные концерты, дополнительные выплаты. А пять фронтовиков и 17 вдов получили жилье в преддверии большой даты. Положенные им по закону сертификаты им вручили в начале 2019 года и смогли найти приглянувшиеся квадратные метры. Цена сертификата 1 миллион 187 тысяч рублей. Всего на заслуженную помощь потратили 2,5 миллиарда рублей.

Среди новоселов пожилые жители Волжского, Дубовки, Михайловки, Волгограда, Светлоярского Алексеевского, Руднянского, Среднеахтубинского, Даниловского районов. Чтобы ветеранов не обманули, строительный комитет внимательно следит за сделкой и проверяет документы перед подписанием.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, всего квартиры от государства получили более двух тысяч ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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