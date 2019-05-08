2019-05-08T08:33:39+03:00
Общество

Дочь получила карманные часы отца через 75 лет после его гибели на поле боя под Сталинградом

Поисковики нашли родственницу бойца в Израиле
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Волонтеры помогают сохранить память о войне. Фото: администрация Волгоградской областиВолонтеры помогают сохранить память о войне. Фото: администрация Волгоградской области
Изменить размер текста:

Знать и помнить своих дедов – это становится особенно важно, когда живых свидетелей той войны остается все меньше. Поэтому так важна работа поисковиков, которые восстанавливают семейную историю даже через десятилетия после смерти героев. Очередная встреча через века произошла в мае этого года. Дочь защитника Сталинграда узнала историю своего отца.

Останки Якова Нагерова волонтеры отыскали уже давно. При бойце были часы. Но поисковики никак не могли отыскать родных погибшего героя. Один из них, Григорий Малеваный, хранил реликвию и не оставлял поисков. К делу подключились неравнодушные люди. Учительница из Суровикино Оксана Минаева разместила пост в соцсетях, ей на помощь пришел Московский дом ветеранов. В итоге нашли дочку мужчины, которая живет в Израиле. Пожилой женщине вручили часы, которая считала отца пропавшим без вести. Теперь память о нем стала ближе.

В этом году в Волгоград приехали поисковики из Израиля, они поблагодарили неравнодушных к своему делу волгоградских волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
11 мая болельщиков «Ротора» на «Волгоград Арену» повезет электричка
В майские праздники теплоходы будут делать по 50 рейсов на Сарпинский
Салют 8 и 9 мая 2019 в Волгограде: когда и где смотреть
Из-за дамы-лихача мужчина на джипе вылетел с дороги
В День Победы в Волгограде пустят дополнительные электрички
Волгоградцам предлагают поучаствовать в «Чистых играх» в пойме реки Царица
В Волгоградской области 22 ветерана получили квартиры к 9 Мая
Перекрытия дорог 8 мая в Волгограде
Под Волгоградом установили памятники двум летчикам-героям войны
Сообщения о минировании семи объектов в Волгограде оказались ложными
Волгоградским ветеранам бесплатно покажут фильм «На Париж!»
В Ночь музеев на Мамаевом кургане покажут спектакль «Водоканал дословно»
Елена Исинбаева открыла в Волгограде десятую спортплощадку для воркаута
После капремонта вода в фонтане «Искусство» заструится из фресок и верхней чаши
Как будет ходить общественный транспорт 8 и 9 мая в Волгограде
Полиция наказала водителя, разъезжавшего на иномарке по новой Набережной Волгограда
В 2019-м в Волгоградской области построят почти 35 километров новых дорог