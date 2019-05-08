Дочь получила карманные часы отца через 75 лет после его гибели на поле боя под Сталинградом

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-08T08:33:39+03:00

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Знать и помнить своих дедов – это становится особенно важно, когда живых свидетелей той войны остается все меньше. Поэтому так важна работа поисковиков, которые восстанавливают семейную историю даже через десятилетия после смерти героев. Очередная встреча через века произошла в мае этого года. Дочь защитника Сталинграда узнала историю своего отца.

Останки Якова Нагерова волонтеры отыскали уже давно. При бойце были часы. Но поисковики никак не могли отыскать родных погибшего героя. Один из них, Григорий Малеваный, хранил реликвию и не оставлял поисков. К делу подключились неравнодушные люди. Учительница из Суровикино Оксана Минаева разместила пост в соцсетях, ей на помощь пришел Московский дом ветеранов. В итоге нашли дочку мужчины, которая живет в Израиле. Пожилой женщине вручили часы, которая считала отца пропавшим без вести. Теперь память о нем стала ближе.

В этом году в Волгоград приехали поисковики из Израиля, они поблагодарили неравнодушных к своему делу волгоградских волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU