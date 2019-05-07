2019-05-07T20:46:48+03:00
Общество

Под Волгоградом установили памятники двум летчикам-героям войны

Михаил Пресняков и Иван Богачев повторили подвиг Гастелло
Юлия Данильченко
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Фото регионального отделения «Российского военно-исторического общества» в Волгоградской областиФото регионального отделения «Российского военно-исторического общества» в Волгоградской области
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Проект «Неизвестные герои» открывает новые имена забытых бойцов Красной армии, совершивших мужественные поступки во время Отечественной войны. В марте 2019 года в Волгоградской области установили два памятника летчикам, повторившим подвиг легендарного Гастелло. Произошло это во время Сталинградской битвы. И что уникально – в одном месте «огненный таран» поразил врага дважды всего за четыре дня.

- 19 августа в 1942 году, направив горящий ИЛ-2 на скопление танков врага, погиб лейтенант Пресняков Михаил Алексеевич, а несколько дней спустя - 22 августа погиб лейтенант Богачев Иван Семенович, он направил горящий самолёт на мостовую переправу фашистов. На территории бывшего хутора Нижний Акатов, в четырех километрах южнее станицы Трехостровской, будет установлен памятный знак 2 бойцам, символизирующий последний миг жизни лётчиков. рассказал Председатель регионального отделения «Российского военно-исторического общества» Виктор Василевский.

Памятники официально откроют в Иловлинском и Клетском районах в торжественную дату - 9 мая. Мероприятие пройдет при участии музея-заповедника «Сталинградская битва».

ИСТОЧНИК KP.RU

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