Волгоградским ветеранам бесплатно покажут фильм «На Париж!»

СЕГОДНЯ 18:23 2019-05-07T18:23:17+03:00

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9 мая в кинотеатре «Синема Парк» (Европа Сити Молл) волгоградские ветераны смогут бесплатно посмотреть фильм режиссера Сергея Саркисова «На Париж!». Картина основана на реальных событиях, которые рассказал герой Советского Союза Александр Милюков. Она о трех офицерах, трех друзьях, которые прошли войну и решили отпраздновать Великую Победу в Париже. Это не мелодрама, это добрая комедийная история.

- Прежде всего, эта картина не о войне, а о людях, о чувствах, о том, как в человеке, прошедшем все ужасы войны, вновь пробуждается любовь к жизни. Уверен, что фильм получится очень динамичным, - рассказал КП-Волгоград продюсер и режиссер Сергей Саркисов. - Стоит отметить, что в съемках задействован прекрасный актерский состав, который включает в себя как молодых и перспективных актеров, так и сложившихся, всенародно любимых звезд отечественного кинематограф.

Зрителей порадуют такие актеры как Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Федор Добронравов, Евгений Стычкин, Михаил Ефремов и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU