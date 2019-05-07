2019-05-07T18:23:17+03:00
Звезды

Волгоградским ветеранам бесплатно покажут фильм «На Париж!»

Картина основана на реальных событиях, рассказанных героем Александром Милюковым
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

9 мая в кинотеатре «Синема Парк» (Европа Сити Молл) волгоградские ветераны смогут бесплатно посмотреть фильм режиссера Сергея Саркисова «На Париж!». Картина основана на реальных событиях, которые рассказал герой Советского Союза Александр Милюков. Она о трех офицерах, трех друзьях, которые прошли войну и решили отпраздновать Великую Победу в Париже. Это не мелодрама, это добрая комедийная история.

- Прежде всего, эта картина не о войне, а о людях, о чувствах, о том, как в человеке, прошедшем все ужасы войны, вновь пробуждается любовь к жизни. Уверен, что фильм получится очень динамичным, - рассказал КП-Волгоград продюсер и режиссер Сергей Саркисов. - Стоит отметить, что в съемках задействован прекрасный актерский состав, который включает в себя как молодых и перспективных актеров, так и сложившихся, всенародно любимых звезд отечественного кинематограф.

Зрителей порадуют такие актеры как Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Федор Добронравов, Евгений Стычкин, Михаил Ефремов и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Волгоградом установили памятники двум летчикам-героям войны
Сообщения о минировании семи объектов в Волгограде оказались ложными
В Ночь музеев на Мамаевом кургане покажут спектакль «Водоканал дословно»
Елена Исинбаева открыла в Волгограде десятую спортплощадку для воркаута
После капремонта вода в фонтане «Искусство» заструится из фресок и верхней чаши
Как будет ходить общественный транспорт 8 и 9 мая в Волгограде
Полиция наказала водителя, разъезжавшего на иномарке по новой Набережной Волгограда
В 2019-м в Волгоградской области построят почти 35 километров новых дорог
Помогите найти: в Волгограде пропал 68-летний дедушка
Юристы-аферисты из Саратова пытались развести волгоградского фермера на 3,5 миллиона рублей
В Астрахани поймали мужчину, убившего ухажера бывшей жены
В Волгограде полицейский на вокзале избил нетрезвого парня
В волгоградском музее тепла пройдут сумеречные экскурсии
Волгоградец в гараже делал бормотуху и продавал как брендовый алкоголь
В Волгограде Набережную продлят еще на четыре километра до Кировского
На юге Волгограда иномарка протаранила две машины и снесла забор
В Волгограде бизнесмен сэкономил на мусоре 33,5 миллиона рублей
9 мая 2019 в Камышине: программа праздника
Волгоградским фермерам из госбюджета дадут более 200 миллионов рублей
7 мая из-за репетиции парада в Волгограде перекроют дороги
В Волгограде идет ремонт дорог на пятнадцати улицах
Глава администрации города Нариманов попалась на махинациях с бюджетными деньгами
9 мая 2019 в Волжском пройдет парад Победы с техникой
Банда волгоградцев украла из нефтепроводов бензина на полмиллиона рублей
В День победы митрополит Феодор отслужит панихиду на Мамаевом кургане
Белки на Мамаевом кургане обзавелись потомством
За любимый «Мерседес» чуть пристава не убил: волгоградцу грозит до десяти лет колонии
Пока волгоградец был в колонии, его квартиру дважды продали