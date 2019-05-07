2019-05-07T17:22:56+03:00
Спорт

Елена Исинбаева открыла в Волгограде десятую спортплощадку для воркаута

Ее построили за счет фонда именитой спортсменки и «Каустика» на юге города-героя
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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Спортплощадки для силовой гимнастики стали появляться в Волгограде с 2015 года благодаря фонду олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой в рамках проекта «Воркаут 34». 7 мая в Красноармейском районе города-героя на улице 20 лет Октября именитая спортсменка открыла десятый объект. Его площадь триста квадратов, для любителей активного образа жизни тут есть все необходимое: перекладины, рукоходы, канаты, гимнастические кольца и скамьи для пресса. И главная отличительная черта – специальное покрытие с амортизацией. Кстати, эту площадку построили за счет фонда Исинбаевой и предприятия «Каустик».

- Всего при поддержке благотворительной организации в регионе создано 45 различных спортивных объектов. В сентябре 2018 года на территории интерактивного музея «Россия – моя история» прошел Всероссийский фестиваль уличных видов спорта. В соревнованиях участвовали 200 спортсменов из 13 регионов. Мероприятие помогло объединить атлетов из разных уголков страны, укрепить сообщество любителей уличных видов спорта и повысить уровень мастерства, - рассказали КП-Волгоград в областной администрации.

Напомним, в регионе с 2014 года появилось более ста спортобъектов, в числе которых стадион «Волгоград Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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