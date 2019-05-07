2019-05-07T16:58:52+03:00
Общество

После капремонта вода в фонтане «Искусство» заструится из фресок и верхней чаши

Впервые в сооружении полностью заменят все коммуникации и установят новую систему управления
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вечером струи фонтана будут подсвечивать белым светом. Фото администрации Волгограда.Вечером струи фонтана будут подсвечивать белым светом. Фото администрации Волгограда.
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Фонтан «Искусство» на Центральной Набережной - это одна из главных достопримечательностей Волгограда. Построенный, как символ дружбы народов, более 60-ти лет назад, он не раз закрывался на ремонт. Последний раз буквально 7 лет назад - в 2012-м. Но, как уверяют в мэрии, в том виде, каким его задумывали авторы, он так и не заработал. Сейчас обещают сделать все основательно.

- Сначала специалисты уложат на дно чаши новые трубопроводы, выполнят гидроизоляцию, покроют внутренние стены и дно фонтана новыми гранитными плитами. Затем полностью заменит все оборудование в техническом помещении, в том числе насосы, датчик уровня воды и другое. Здесь будет установлен современный шкаф управления с таймером работы насосов и подсветки. Новые светодиодные устройства подсветят белым светом водную картину фонтана, а также центральные фигуры и фрески, - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации города.

Обещают, что после реконструкции струи воды будут бить не только из чаши, но и из фресок, а также верхнего блюда, над которыми они расположены, как и было задумано авторами в 1957 году.

Напомним, что в этом году в Волгограде уже обновили верхнюю террасу Набережной. Сейчас работы идут на нижней террасе. В планах построить там амфитеатр и большую парковую зону. Полностью завершить реконструкцию набережной в Волгограде планируется в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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