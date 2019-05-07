В 2019-м в Волгоградской области построят почти 35 километров новых дорог

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-07T14:53:36+03:00

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В Волгограде сколько дороги не ремонтируй, а все равно находятся те, кто жалуется. А, между тем, многие жители волгоградских хуторов и поселков только мечтают об асфальтированных дорогах. Но потихоньку цивилизация добирается и к ним. В 2019-м году в области построят сразу шесть новых дорог протяженностью 34,37 километра.

Как уточняют в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, новые дороги появятся в шести районах региона по госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий». Асфальтированные подъездные пути построят к хутору Попов в Даниловском районе, поселку Старый Кондаль в Руднянском районе, хутору Коротовский в Серафимовичском районе, а также к производственной площадке ООО «Партнер» в хуторе Куликовском Новониколаевского района; к племзаводу «Ромашковский» в Палласовском районе; к ферме СПК «Донское» в Калачевском районе, где строят огромный животноводческий комплекс.

- Кроме того, в этом году закончат строительство 18-километрой трассы между хуторами Дубовский и Пимкинский, которая соединит Урюпинский и Алексеевский муниципальный районы, - добавляют в областной администрации.

Обещают также сдать мостовой переход через Ахтубу и построить мост через реку Вязовка к хутору Новодобринка в Еланском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU