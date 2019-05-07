Помогите найти: в Волгограде пропал 68-летний дедушка

СЕГОДНЯ 13:32 2019-05-07T13:37:25+03:00

В последний раз мужчину видели возле Авторынка в Советском районе Волгограда. Фото из личного архива "потеряшки".

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«Друзья, волгоградцы, прошу помощи! У меня пропал дедушка!» - с криком о помощи к горожанам обращается в соцсетях девушка по имени Лилия. Ее дед - Александр Маркин вышел из дома в магазин, и как в воду канул. Он слаб здоровьем и, возможно, срочно нуждается в медицинской помощи.

Пропал он еще 4 мая в Советском районе Волгограда. Вышел из дома, расположенного по улице Аренского, и направился в близлежащий супермаркет за продуктами. Домой он больше не вернуллся. В последний раз его видели на остановке у Авторынка примерно в 17.00 4 мая.

- Мы уже обошли все овраги, пруды, которые находятся неподалеку. Ничего…, - чуть не плачет девушка.

Семья уже написала заявление в полицию о пропаже человека. К поискам присоединились и волонтеры. Просим откликнуться всех неравнодушных. Не проходите мимо чужой беды, присмотритесь к прохожим, вдруг вы увидите «потеряшку»!

Приметы разыскиваемого: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые.

Особые приметы: плохо видит на один глаз, немного горбится в плечах, прихрамывает из-за больного колена, поэтому ходит с клюкой.

Был одет: комуфляжная куртка, синие спортивные штаны, чёрные ботинки.

Если вы что-либо знаете о местонахождении дедушки, сообщите в полицию!

ИСТОЧНИК KP.RU