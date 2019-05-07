2019-05-07T12:58:40+03:00
Происшествия

Юристы-аферисты из Саратова пытались развести волгоградского фермера на 3,5 миллиона рублей

Мошенническую «сделку» сорвали правоохранители
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Камышинском райсуде Волгоградской области на скамье подсудимых оказались три юриста-афериста из Саратова (гендиректор юридической фирмы и двое его помощников). Эти знатоки законов пытались развести руководителя волгоградского сельхозпредприятия на 3,5 миллиона рублей.

Юристы из открытых источников узнали, что у нашего фермера образовались проблемы с законом: с него должны были взыскать 16 миллионов рублей. Пользуясь состоянием отчаяния фермера они вдруг предложили ему оспорить судебные решения. И даже пообещали отменить суровый приговор. За свои услуги попросили как раз 3,5 миллиона. Пояснили, что 3 миллиона рублей пойдут на взятки судьям, а 500 тысяч - заберут себе за посредническую работу.

На самом деле, конечно же, никому никаких услуг они оказывать не собирались. А деньги планировали потратить на собственные нужды. Но не удалось. Аферистов вывели на чистую воду сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

- Свою вину саратовские юристы так и не признали. Но прокуратура сочла доказательства, собранные следователями СУ СК России по региону, достаточными для утверждения обвинительного заключения. Их обвиняют в «покушении на мошенничество в особо крупном размере». Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, - уточняют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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