2019-05-07T12:21:26+03:00
Происшествия

В Волгограде полицейский на вокзале избил нетрезвого парня

Правоохранитель ударил молодого человека по голове, и теперь на стража порядка завели уголовное дело
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Инцидент произошел на жд вокзале, страж порядка ударил парня головой.Инцидент произошел на жд вокзале, страж порядка ударил парня головой.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде фигурантом уголовного дела стал сотрудник Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. Тот, кто должен охранять наш покой, сам довел до больницы молодого человека. Причем умышленно. Это случилось 13 апреля, полицейский со своим коллегой дежурили на железнодорожном вокзале Волгограда. Во время обхода заметили нетрезвого 25-летнего парня. Взяли нарушителя под белы рученьки и повели в помещение цокольного этажа, где собирались составить на выпившего парня административный протокол. Но по пути разговор пошел на повышенных тонах. В какой-то миг полицейский остановился, схватил молодого человека за одежду на груди и ударил головой прямо в лоб. Парень рухнул от боли.

«Незаконные действия правоохранителя повлекли существенные нарушения прав и законных интересов 25-летнего пострадавшего, - сообщается в релизе Южного СУТ СК России. - Наши следователи завели уголовное дело на сотрудника ОРППСП Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. Ему вменяют «превышение должностных полномочий».

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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