2019-05-07T11:24:39+03:00
Общество

В волгоградском музее тепла пройдут сумеречные экскурсии

Волгоградцев приглашают посмотреть на уникальные экспонаты ночью 18 мая
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото ООО "Концессии теплоснабжения"Фото ООО "Концессии теплоснабжения"
Изменить размер текста:

Международная акция «Ночь музеев» в этом году пройдет в Волгограде 18 мая. Все музеи города уже готовят к этой дате необычные перфомансы, выставки и экскурсии. Подготовился к приему гостей и музей тепла ООО «Концессии теплоснабжения». Он впервые присоединится к акции. И волгоградцы впервые смогут исследовать историю теплового хозяйства города в полумраке при свете фонариков. Отсюда и название необычных экскурсий - сумеречные.

- С наступлением сумерек вместе с экскурсоводом, заслуженным работником ЖКХ директором Музея Олегом Капустиным, посетители отправятся в прошлое теплового хозяйства: перенесутся в 1930-е годы, когда первый промышленный ток дала Сталинградская ГРЭС, а также в послевоенный город – узнают, как развивалась система теплоснабжения, начиная с 1945 года. Гостям Музея расскажут и покажут, где рождается тепло, как устроены современные котельные, почему не осуществился план по строительству в Волгограде атомной теплоэлектростанции и многое другое, - рассказывают в ООО «Концессии теплоснабжения».

Также 18 мая в Музее тепла горожан ожидает интерактивная познавательно-развлекательная программа с возможностью получить приятные подарки.

ВАЖНО!

Ночные экскурсии в Музее тепла «Концессий теплоснабжения» состоятся в субботу, 18 мая, с 18:00. Расписание экскурсий: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00.

Музей тепла расположен по адресу: Центральный район, улица Советская, 26а. Вход свободный.

Музей тепла — единственный в Волгограде музей, где представлено более 50 экспонатов из разных эпох городского теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помогите найти: в Волгограде пропал 68-летний дедушка
Юристы-аферисты из Саратова пытались развести волгоградского фермера на 3,5 миллиона рублей
В Астрахани поймали мужчину, убившего ухажера бывшей жены
В Волгограде полицейский на вокзале избил нетрезвого парня
Волгоградец в гараже делал бормотуху и продавал как брендовый алкоголь
В Волгограде Набережную продлят еще на четыре километра до Кировского
На юге Волгограда иномарка протаранила две машины и снесла забор
В Волгограде бизнесмен сэкономил на мусоре 33,5 миллиона рублей
9 мая 2019 в Камышине: программа праздника
Волгоградским фермерам из госбюджета дадут более 200 миллионов рублей
7 мая из-за репетиции парада в Волгограде перекроют дороги
В Волгограде идет ремонт дорог на пятнадцати улицах
Глава администрации города Нариманов попалась на махинациях с бюджетными деньгами
9 мая 2019 в Волжском пройдет парад Победы с техникой
Банда волгоградцев украла из нефтепроводов бензина на полмиллиона рублей
В День победы митрополит Феодор отслужит панихиду на Мамаевом кургане
Белки на Мамаевом кургане обзавелись потомством
За любимый «Мерседес» чуть пристава не убил: волгоградцу грозит до десяти лет колонии
Пока волгоградец был в колонии, его квартиру дважды продали