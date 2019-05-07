В волгоградском музее тепла пройдут сумеречные экскурсии

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-07T11:24:39+03:00

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Международная акция «Ночь музеев» в этом году пройдет в Волгограде 18 мая. Все музеи города уже готовят к этой дате необычные перфомансы, выставки и экскурсии. Подготовился к приему гостей и музей тепла ООО «Концессии теплоснабжения». Он впервые присоединится к акции. И волгоградцы впервые смогут исследовать историю теплового хозяйства города в полумраке при свете фонариков. Отсюда и название необычных экскурсий - сумеречные.

- С наступлением сумерек вместе с экскурсоводом, заслуженным работником ЖКХ директором Музея Олегом Капустиным, посетители отправятся в прошлое теплового хозяйства: перенесутся в 1930-е годы, когда первый промышленный ток дала Сталинградская ГРЭС, а также в послевоенный город – узнают, как развивалась система теплоснабжения, начиная с 1945 года. Гостям Музея расскажут и покажут, где рождается тепло, как устроены современные котельные, почему не осуществился план по строительству в Волгограде атомной теплоэлектростанции и многое другое, - рассказывают в ООО «Концессии теплоснабжения».

Также 18 мая в Музее тепла горожан ожидает интерактивная познавательно-развлекательная программа с возможностью получить приятные подарки.

ВАЖНО!

Ночные экскурсии в Музее тепла «Концессий теплоснабжения» состоятся в субботу, 18 мая, с 18:00. Расписание экскурсий: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00.

Музей тепла расположен по адресу: Центральный район, улица Советская, 26а. Вход свободный.

Музей тепла — единственный в Волгограде музей, где представлено более 50 экспонатов из разных эпох городского теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU