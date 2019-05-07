Волгоградец в гараже делал бормотуху и продавал как брендовый алкоголь

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-07T10:22:24+03:00

Волгоградец просто смешивал спирт с водой и разливал по бутылкам. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Сотрудники отдела экономической безопасности УМВД по Волгограду накрыли подпольный цех, где в антисанитарных условиях кустарным способом изготовляли на продажу спиртное. Развернул «бизнес» 46-летний житель Красноармейского района в подвале своего гаража. При этом ни о какой технологии производства мужчина и не задумывался: он просто смешивал спирт с водой и разливал ее тут в гараже по бутылкам. Наклеивал на них этикетки известного бренда - и «вуаля» алкогольная продукция готова. Оптовыми партиями он сбывал эту бормотуху на рынки и в магазины Волгограда.

Подпольное производство мужчина устроил прямо в подвале своего гаража.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- При обыске в подвале гаража полицейские изъяли почти тысячу полулитровых бутылок с алкоголем, 225 литров этилового спирта, пустые стеклянные бутылки, колпачки, шланги и фильтры, - сообщают в ГУ МВД по региону.

На коммерсанта уже завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции». Грозит ему за такую «самодеятельность» до трех лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU