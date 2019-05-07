В Волгограде Набережную продлят еще на четыре километра до Кировского

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-07T10:14:19+03:00

Сделать берегоукрепление и продлить набережную планируют и на юг города и в сторону Тракторозаводского района. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Глава региона обещает сделать берегоукрепление и благоустройство от речпорта до набережной Высоцкого

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Скоро в Волгограде появится не только обновленная Центральная набережная, но и четырехкилометровая прогулочная зона вдоль Волги - от самого речпорта до Кировского района. Туда же намерены продлить и рокадную дорогу. Такие наполеоновские планы сегодня, 7 мая, озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, осматривая с кораблика береговую линию города.

- Это очень амбициозный проект, но сегодня мы его начинаем его реализовывать, - заявил глава региона.

Общая протяженность составит порядка четырех километров: первый участок – створ улицы Иркутской в Ворошиловском районе (300 метров), второй – в микрорайоне Тулака в Советском районе (400 метров), третий — параллельно улице Электролесовской в Советском районе (1,7 километра), четвертый — от улицы Автомобилистов до набережной имени Владимира Высоцкого в Кировском районе (1,6 километра).

Предварительная стоимость работ - четыре миллиарда рублей. Проект уже в разработке, к работам планируют приступить в 2021-м.

Еще один участок берега в планах на преображение - между улицами Чуйкова и Химической. Берегоукрепительные работы тут начнутся в этом году, а завершатся - в 2021-м. Общая стоимость работ - 922 миллиона рублей.

Продлить набережную, к слову, планируют не только в южном направлении, но и в сторону Тракторозаводского района.

- А как же быть с заводами и с землей? - интересуются журналисты у губернатора.

- С землей вопросы решим, кто ж нам не отдаст, - улыбается Бочаров. - Мы даже так сделаем, чтобы новый храм Александра Невского с Волги виден был.

ИСТОЧНИК KP.RU