В Волгограде Набережную продлят еще на четыре километра до Кировского
Скоро в Волгограде появится не только обновленная Центральная набережная, но и четырехкилометровая прогулочная зона вдоль Волги - от самого речпорта до Кировского района. Туда же намерены продлить и рокадную дорогу. Такие наполеоновские планы сегодня, 7 мая, озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, осматривая с кораблика береговую линию города.
- Это очень амбициозный проект, но сегодня мы его начинаем его реализовывать, - заявил глава региона.
Общая протяженность составит порядка четырех километров: первый участок – створ улицы Иркутской в Ворошиловском районе (300 метров), второй – в микрорайоне Тулака в Советском районе (400 метров), третий — параллельно улице Электролесовской в Советском районе (1,7 километра), четвертый — от улицы Автомобилистов до набережной имени Владимира Высоцкого в Кировском районе (1,6 километра).
Предварительная стоимость работ - четыре миллиарда рублей. Проект уже в разработке, к работам планируют приступить в 2021-м.
Еще один участок берега в планах на преображение - между улицами Чуйкова и Химической. Берегоукрепительные работы тут начнутся в этом году, а завершатся - в 2021-м. Общая стоимость работ - 922 миллиона рублей.
Продлить набережную, к слову, планируют не только в южном направлении, но и в сторону Тракторозаводского района.
- А как же быть с заводами и с землей? - интересуются журналисты у губернатора.
- С землей вопросы решим, кто ж нам не отдаст, - улыбается Бочаров. - Мы даже так сделаем, чтобы новый храм Александра Невского с Волги виден был.
ИСТОЧНИК KP.RU