На юге Волгограда иномарка протаранила две машины и снесла забор
Днем 6 мая в Красноармейском районе Волгограда на проспекте Героев Сталинграда столкнулись сразу три машины. Точнее две из них оказались жертвами одного нерадивого 49-летнего водителя «Шевроле Лачетти», который и спровоцировал ДТП. Трудно поверить, что в месиве, которое он устроил на дороге, все остались живы и почти никто не пострадал.
Случилось это примерно в 12.30. Водитель «Шевроле», поворачивая с проспекта на улицу Пролетарская, не уступил дорогу внедорожнику «Фольксваген Туарег», и врезался в него на полном ходу.
Удар был такой силы, что «Шевроле» отбросило на стоящую у обочины «Ладу Приора», за рулем которой находился 25-летний молодой человек. Но и это не остановило иномарку. После этого она еще влетела в металлический забор.
- В результате аварии только 49-летней пассажирке «Фольксваген Туарег» понадобилась медицинская помощь. Ее госпитализировали, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU