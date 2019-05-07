На юге Волгограда иномарка протаранила две машины и снесла забор

СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-07T09:27:35+03:00

Водитель "Шевроле" не уступил дорогу при повороте, вот к чему это привело. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В больницу в места ДТП увезли женщину, а виновник аварии не пострадал

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Днем 6 мая в Красноармейском районе Волгограда на проспекте Героев Сталинграда столкнулись сразу три машины. Точнее две из них оказались жертвами одного нерадивого 49-летнего водителя «Шевроле Лачетти», который и спровоцировал ДТП. Трудно поверить, что в месиве, которое он устроил на дороге, все остались живы и почти никто не пострадал.

Случилось это примерно в 12.30. Водитель «Шевроле», поворачивая с проспекта на улицу Пролетарская, не уступил дорогу внедорожнику «Фольксваген Туарег», и врезался в него на полном ходу.

Удар был такой силы, что «Шевроле» отбросило на стоящую у обочины «Ладу Приора», за рулем которой находился 25-летний молодой человек. Но и это не остановило иномарку. После этого она еще влетела в металлический забор.

- В результате аварии только 49-летней пассажирке «Фольксваген Туарег» понадобилась медицинская помощь. Ее госпитализировали, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU