В Волгограде бизнесмен сэкономил на мусоре 33,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:04 2019-05-07T09:04:52+03:00

Коммерсант мошенническим путем два года не платил налоги

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В Волгограде будут судить бизнесмена, чья организация занималась сбором и утилизацией отходов. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Он придумал аферу, с помощью которой недоплатил 33,5 миллиона рублей в бюджет.

Директор в общем-то не придумал ничего нового: когда предприятие стало получать доход больший, чем предполагает упрощенная система налогообложения, он просто учредил вторую подконтрольную ему фирму и разделил прибыль на два предприятия. Так по «упрощенке» и работал два года - с 2014 по 2016-й. Пока махинации не вскрыла проверка.

- Бюджет недополучил НДС, налог на прибыль и налог на имущество организации в сумме более 33,5 млн рублей, - уточняют в областной прокуратуре.

Свою вину коммерсант не признает, но прокуратура, проверив материалы, которые собрали в ходе расследования уголовного дела следователи СУ СК по региону, утвердила обвинительное заключение.

- Дело передали в суд. В рамках расследования арестовано имущество обвиняемого (земельные участки, офисное здание, спецтехника) на сумму более 50 миллионов рублей, - добавляют в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU