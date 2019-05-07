9 мая 2019 в Камышине: программа праздника

СЕГОДНЯ 08:49 2019-05-07T08:49:59+03:00

В программе праздничных мероприятий на День победы 9 мая 2019 в Камышине парад, салют и Бессмертный полк [куда пойти]

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В программе праздника в День победы 2019 в Камышине - парад, Бессмертный полк, праздник в парке, полевая кухня с солдатской кашей, концерт кавер-группы и салют. Начнется праздничный день с возложения венков в памятных местах города. 9 мая 2019 года в 10.00 на площади Павших борцов в Камышине начнется парад. Торжественным маршем пройдут бойцы спецподразделений и кадеты. А в 10.30 камышане встанут в Бессмертный полк и пройдут по улицам Октябрьской, Пролетарской и Советской до парка Комсомольцев-добровольцев.

9 мая 2019 с 11.00 жителей Камышина ждет праздник в парке Комсомольцев-добровольцев. В полдень откроется полевая кухня, где всех угостят солдатской кашей, в 14.00 начнется концерт. Творческие коллективы будут сменять друг друга до самого вечера. 9 мая в 20.30 на сцену выйдет кавер-группа «КУМА», а завершит День победы 2019 в Камышине в 21.30 праздничный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU