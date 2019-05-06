Волгоградским фермерам из госбюджета дадут более 200 миллионов рублей

6 Май 21:42 2019-05-06T21:42:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В России запустили федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Под этот проект на условиях софинансирования регионам выделили деньги из госбюджета: между 83 регионами распределили 13,82 миллиарда рублей. В число получателей этих межбюджетных трансферов попала и Волгоградская область. Правда, программа расчитана на три года, соответственно и деньги.

- Планируется, что к концу 2024 года 126,7 тысячи человек будут вовлечены в малое и среднее предпринимательство в сельском хозяйстве, в том числе за счёт господдержки, - говорится в распоряжении, которое на днях подписал глава Правительства Дмитрий Медведев. - За счёт этих средств будут субсидироваться проекты создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств (в виде гранта «Агростартап»). Также они пойдут на возмещение затрат сельхозкооперативов (на покупку техники, оборудования, мобильных торговых объектов, а также на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива).

Волгоградская область за три года получит на эти цели более 200 миллионов рублей: 80,2 миллиона в 2019-м, 48,1 миллиона - в 2020-м и еще 80,5 миллионов рублей - в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU