В Волгограде идет ремонт дорог на пятнадцати улицах

СЕГОДНЯ 20:29 2019-05-06T20:29:14+03:00

За майские праздники уложили уже почти 30 тысяч квадратных метров нового асфальта

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В Волгограде ремонт дорог в разгаре, не прекращались работы даже в майские праздники. В мэрии тут же подсчитали: за первые пять дней месяца уложили уже почти 30 тысяч квадратных метров нового асфальта.

Работы одновременно ведутся на 15-ти улицах. Рабочие ООО «Астрол-ДСК» заменили порядка четырех километров бордюров на улицах Гончарова, Поддубного, Гуртьева, Тряскина, Башкирская и Штеменко. А на Тряскина даже успели уложить около 3200 квадратных метров асфальтобетонной смеси выравнивающего слоя. Специалисты МУП «ДСЭР Советского района» уложили выравнивающий слой на Университетском проспекте - от остановки «Прямая» до «Колледжа нефти и газа» Затем перейдут на перекресток проспекта и улицы Казахской.

Готов первый слой на улице Лазоревая в Красноармейском районе Волгограда.

- Сейчас в рамках реконструкции дорожная техника работает на участке улицы от границы с Кировским районом до проспекта Героев Сталинграда. Здесь обновят 45 тысяч квадратных метров асфалльта. На улице Гремячинской - в выходные началось фрезерование старого асфальта, после чего приступят к укреплению и выравниванию более 20 люков, - рассказывают в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU