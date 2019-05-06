Глава администрации города Нариманов попалась на махинациях с бюджетными деньгами

СЕГОДНЯ 19:53 2019-05-06T19:53:19+03:00

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В Астраханской области на скамью подсудимых прокуратура отправила высокопоставленного чиновника. Правоохранители поймали главу администрации города Нариманов на махинациях с бюджетными деньгами. Как доказали сотрудники УМВД России по Астраханской области, чиновница заключала фиктивные договора на различные работы с подставными фирмами от имени администрации. За два года ее работы - в 2017 и 2018 годах - насчитали четыре таких липовых договора на общую сумму 444 999 рублей.

Как показала проверка, никакие работы по данным договорам вообще не выполнялись, а деньги подчиненные передавали главе, которая расходовала их в личных целях. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в прокуратуре Астраханской области.

На данный момент, областная прокуратура уже утвердила обвинение и передала дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU