2019-05-06T19:02:45+03:00
Происшествия

Банда волгоградцев украла из нефтепроводов бензина на полмиллиона рублей

А главарь еще и бензовоз похитил, подменив номера и документы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Жирновском районе Волгоградской области вынесли приговор главе банды, которая долгие годы воровали бензин из нефтепроводов. Илью Гуляева признали виновным по четырем статьям и приговорили к 3 годам колонии общего режима. Смягчили немного за то, что во всем признался, раскаялся и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

Как доказали сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, которые занимались расследованием этого дела, Гуляев и пять его сообщников начали воровать бензин еще в 2013 году. Четыре года - до июня 2017-го - они делали врезки в нефтепроводы Жирновского и Николаевского районов области, наворовали и продали на сумму более 550 тысяч рублей. Еще одну партию - на 700 тысяч рублей - продать не успели. Их поймали. Как раз задержали автоцистерну, на которой они везли бензин на продажу.

Кстати, бензовоз Гуляев также похитил. Сначала он оформил грузовик и полуприцеп-цистерну в лизинг, а потом заменил на машине идентификационные номера и подделал документы.

- В результате коммерческой структуре причинен ущерб на сумму более 5 миллионов рублей, - уточняют в областной прокуратуре. - Приговор в отношении Гуляева вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении пятерых участников преступной группы находится на стадии расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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