2019-05-06T18:19:26+03:00
Общество

Белки на Мамаевом кургане обзавелись потомством

Сотрудники музея-заповедника уже запечатлели юркого бельчонка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото музея-заповедника «Сталинградская битва».Фото музея-заповедника «Сталинградская битва».
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За белками на Мамаевом кургане с момента их появления в Волгограде тщательно следят не только сотрудники музея-заповедника, но и все неравнодушные горожане. «Ну как они там? Прижились? Не замерзли? Может им покушать принести вкусненького?», - волгоградцы буквально атакуют расспросами работников парка. Отвечаем: «Все в порядке! Прижились! Не замерзли!». А на днях появилась еще одна радостная весть: белки не просто обжились на Мамаевом кургане, а даже дали потомство.

- Вчера у административного корпуса на Мамаевом кургане нам удалось запечатлеть бельчонка. Он еще не такой проворный и пушистый как белки-родители, но очень забавный, - приоткрыли завесу тайны сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва».

И понимая, что многие волгоградцы и гости города после такого объявления захотят увидеть маленьких пушистых бельчат, сразу опубликовали «Памятку», где расписано, как вести себя с этими животными.

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Весной белки на Мамаевом кургане дали потомство
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Запомните: зверьки боятся громких звуков, часто пугаются, даже могут умереть от разрыва сердца и НЕ приходят на стук по дереву или крики! Подозвать их можно цокающим звуком.

Для угощения белкам МОЖНО:

- грецкие орехи без скорлупы, фундук, сухофрукты, зелёные овощи.

НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ: миндаль, солёные и копченые продукты, сладости, мучное и фастфуд.

Берегите белок!

ИСТОЧНИК KP.RU

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