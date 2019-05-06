За любимый «Мерседес» чуть пристава не убил: волгоградцу грозит до десяти лет колонии

СЕГОДНЯ 17:50 2019-05-06T17:50:56+03:00

Мужчина не хотел отдавать иномарку за долги и наехал на правоохранителя

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26-летнему волгоградцу грозит до 10 лет колонии за то, что ради своей любимой иномарки чуть не раздавил судебного пристава. А началось все с лихого вождения. У мужчины была хорошая машина - «Мерседес Бенц», и летал он на ней по дорогам, игнорируя все правила дорожного движения. В итоге накопил огромное количество штрафов и большую сумму долга. Причем погашать долг он даже не пытался. Дело передали приставам.

26 декабря 2018 года судебный пристав-исполнитель Краснооктябрьского райотделения УФССП России по Волгоградской области пришел к должнику и сообщил, что его иномарку арестовывают за долги. Взбешенный мужчина вместо того, чтобы решить вопрос, сел в «Мерседес» и сбил пристава, который встал на его пути.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, страж порядка получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левого коленного сустава. С этого момента мужчина стал преступником.

Волгоградца задержали и завели уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Мужчина признал свою вину лишь частично. Но следователи СУ СК России по Волгоградской области собрали достаточно фактов, доказывающих его умышленный наезд. И сегодня 6 мая прокуратура утвердила ему обвинительное заключение.

Дело передали в суд. Вердикт волгоградец будет ждать под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU