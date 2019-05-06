2019-05-06T17:50:56+03:00
Происшествия

За любимый «Мерседес» чуть пристава не убил: волгоградцу грозит до десяти лет колонии

Мужчина не хотел отдавать иномарку за долги и наехал на правоохранителя
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

26-летнему волгоградцу грозит до 10 лет колонии за то, что ради своей любимой иномарки чуть не раздавил судебного пристава. А началось все с лихого вождения. У мужчины была хорошая машина - «Мерседес Бенц», и летал он на ней по дорогам, игнорируя все правила дорожного движения. В итоге накопил огромное количество штрафов и большую сумму долга. Причем погашать долг он даже не пытался. Дело передали приставам.

26 декабря 2018 года судебный пристав-исполнитель Краснооктябрьского райотделения УФССП России по Волгоградской области пришел к должнику и сообщил, что его иномарку арестовывают за долги. Взбешенный мужчина вместо того, чтобы решить вопрос, сел в «Мерседес» и сбил пристава, который встал на его пути.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, страж порядка получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левого коленного сустава. С этого момента мужчина стал преступником.

Волгоградца задержали и завели уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Мужчина признал свою вину лишь частично. Но следователи СУ СК России по Волгоградской области собрали достаточно фактов, доказывающих его умышленный наезд. И сегодня 6 мая прокуратура утвердила ему обвинительное заключение.

Дело передали в суд. Вердикт волгоградец будет ждать под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
9 мая 2019 в Волжском пройдет парад Победы с техникой
Банда волгоградцев украла из нефтепроводов бензина на полмиллиона рублей
В День победы митрополит Феодор отслужит панихиду на Мамаевом кургане
Белки на Мамаевом кургане обзавелись потомством
Пока волгоградец был в колонии, его квартиру дважды продали
«Ассоль», «Подсолнух» и «Волна»: 9 мая артиллеристы устроят красочный салют в Волгограде
Восемь волгоградских школьников - победители всероссийских олимпиад
В Астрахани полицейские обещают вознаграждение за информацию об убийце-ревнивце
Разыскивают волгоградца, уехавшего из аэропорта Шереметьево
Под Волгоградом фермер заразился от клещей опасной лихорадкой
В Астрахани подростки поставили школьника на колени, избили и сняли это на видео
В Волгограде домушник прятался от полицейских в подвале
Диагностику и дозаправку кондиционера автомобиля волгоградцам сделают за 500 рублей
9 мая волгоградцам раздадут тысячу синих платочков
Трех волгоградцев суд присяжных признал виновными в убийстве из-за Toyota Land Cruiser
В Волгограде в двойной аварии пострадал трехмесячный ребенок
Под Астраханью погибли два москвича, приехавшие на рыбалку
В Волгоградской области мусоровоз насмерть сбил 13-летнего велосипедиста
Волгоградцам сделали перерасчет за услуги ЖКХ на миллион рублей
В Волжском на пожаре пострадала женщина
Из-за пожара в Шереметьево самолет из Волгограда приземлился в Ульяновске
В Волгограде бензовоз протаранил пассажирский автобус: трое пострадавших
Под Волгоградом водителя сбила собственная «Газель»
630 праздничных флагов и плакатов: Волгоград украшают к 9 мая
Под Волгоградом водитель «Лады» сбил 11-летнего велосипедиста