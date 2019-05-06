2019-05-06T17:08:59+03:00
Происшествия

Пока волгоградец был в колонии, его квартиру дважды продали

Жильем завладели жулики
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В прокуратуру Волгограда обратился 44-летний мужчина с жалобой. Он рассказал, что мошенники продали его квартиру без его на то согласия. Дело в том, что мужчина несколько лет находился в местах лишения свободы, а в Волгограде осталась пустовать двухкомнатная квартира. Вернулся, а там уже живут другие люди. Причем новые жильцы уверяют, что купили квартиру законно.

В ходе проверки оказалось, что квартиру, расположенную на улице Землянского, действительно продали аферисты, причем продали дважды. Первый раз жилье по доверенности продали 28 марта 2017 года. Впоследствии квартиру перепродали вторично.

- Установлено, что пока владелец жилья находился за решеткой, никаких доверенностей на распоряжение имуществом он не оформлял, - уточняют в областной прокуратуре.

На основании материалов проверки прокуратуры Центрального района Волгограда следователи завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Правоохранители уже выяснили, что доверенность мошенники оформили по подложному паспорту. Уголовное дело расследуется СО-4 УМВД России по Волгограду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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