2019-05-06T15:55:37+03:00
Общество

Восемь волгоградских школьников - победители всероссийских олимпиад

Ребята стали лучшие в знании истории, литературы, экологии, математики, а также русского, испанского и немецкого языков
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото областного комитета образованияФото областного комитета образования
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На всероссийский этап олимпиад попадают только самые умные, самые эрудированные, самые начитанные школьники. И очень приятно отмечать, что в этом году до этого уровня добрались 30 волгоградских ребят. Восемь из них стали победителями!

Так, девятиклассник школы №106 Советского района Волгограда Эльдар Туктаров стал победителем олимпиады по немецкому языку (кстати, ранее он два года подряд входил в число призеров состязания). Учащийся девятого класса школы №30 имени Медведева из Волжского Семен Севастьянов стал призером всероссийской олимпиады школьников по математике. Станислав Аксенов - одиннадцатиклассник из школы №24 Волжского и Михаил Сайландер - десятиклассник из школы №1 Камышина завоевали призовые места по истории. Ученица гимназии №14 Краснооктябрьского района Волгограда Мария Шабельская стала призером олимпиады по литературе, а Леонид Веселовский из лицея №10 Кировского района - по экологии. Роксана Денисова Перниа из школы №2 Краснооктябрьского района Волгограда показала лучшее знание испанского языка, а ее ровесница из 11-го класса гимназии №5 Ворошиловского района Полина Клименко стала победительницей олимпиады по русскому языку.

- Из числа победителей этого этапа олимпиад сформируют национальные сборные для дальнейшего участия в международных конкурсах, - уточняют в региональном управлении образования и науки.

Кроме того, после поступления в вузы эти ребята могут принимать участие в конкурсном отборе на получение стипендий Президента РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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