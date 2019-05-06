2019-05-06T15:28:01+03:00
Общество

Разыскивают волгоградца, уехавшего из аэропорта Шереметьево

Возможно, мужчина направился из Москвы в Волгоград
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - "ВолгоСпас - поиск пропавших детей".Фото - "ВолгоСпас - поиск пропавших детей".
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Активисты группы «ВолгоСпас - поиск пропавших детей» просят помощи у волгоградцев.

«Волгоград, нужна помощь! Пропал мужчина! Возможно, находится в нашем городе. Ему нужна медицинская помощь!», - гласит тревожное сообщение в группе.

Разыскивают 42-летнего Николая Калаева. 2 мая он находился в аэропорту Шереметьево (поселок Химки московской области). Оттуда ушел в неизвестном направлении. Есть информация, что мужчину видели на столичном автовокзале. По некоторым данным волгоградец купил билет и сел в автобус, следующий рейсом «Москва-Волгоград». Дальше его путь затерялся.

- Всем, кому что-либо известно о местонахождении Николая Алексеевича, просьба сообщить волонтерам-поисковикам или в полицию, - просят активисты (телефоны указаны в объявлении).

Приметы разыскиваемого мужчины: рост 176 сантиметров, телосложение - среднее, карие глаза, темно-русые волосы с проседью.

В день пропажи был одет: в черную ветровку, светло-серый джемпер, серую футболку, джинсы и серые кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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