Под Волгоградом фермер заразился от клещей опасной лихорадкой

СЕГОДНЯ 14:38 2019-05-06T14:38:46+03:00

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Апрель и май в Волгоградской области - чудесное время для прогулок и отдыха на природе. Но вылазки на травку могут опасны. Уже 265 волгоградцев обратились в больницы с укусами клещей – эти членистоногие весной особенно активны. Есть среди покусанных и заразившийся КГЛ – крымской геморрагической лихорадкой. С жалобами на плохое самочувствие обратился фермер из Суровикинского района: у него поднялась высокая температура, начался озноб. Мужчину госпитализировали в районную больницу, но сейчас он уже идет на поправку и готовится к выписке.

Роспотребнадзор по Волгоградской области просит волгоградцев быть внимательными после прогулок. Внимательно осматривать себя и близких. Иногда клеща можно подцепить даже в городском парке. Если вас укусил паразит, необходимо отправить его на исследование. Его проводят в проводит бактериологической лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Адрес: город Волгоград, улица Ангарская, д. 13Б, телефон для связи: 36-38-41, 36-25-71.

ИСТОЧНИК KP.RU