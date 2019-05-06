2019-05-06T14:38:46+03:00
Общество

Под Волгоградом фермер заразился от клещей опасной лихорадкой

Мужчина уже идет на поправку
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
О защите от клещей лучше позаботиться заранее.О защите от клещей лучше позаботиться заранее.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Апрель и май в Волгоградской области - чудесное время для прогулок и отдыха на природе. Но вылазки на травку могут опасны. Уже 265 волгоградцев обратились в больницы с укусами клещей – эти членистоногие весной особенно активны. Есть среди покусанных и заразившийся КГЛ – крымской геморрагической лихорадкой. С жалобами на плохое самочувствие обратился фермер из Суровикинского района: у него поднялась высокая температура, начался озноб. Мужчину госпитализировали в районную больницу, но сейчас он уже идет на поправку и готовится к выписке.

Роспотребнадзор по Волгоградской области просит волгоградцев быть внимательными после прогулок. Внимательно осматривать себя и близких. Иногда клеща можно подцепить даже в городском парке. Если вас укусил паразит, необходимо отправить его на исследование. Его проводят в проводит бактериологической лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Адрес: город Волгоград, улица Ангарская, д. 13Б, телефон для связи: 36-38-41, 36-25-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ассоль», «Подсолнух» и «Волна»: 9 мая артиллеристы устроят красочный салют в Волгограде
Восемь волгоградских школьников - победители всероссийских олимпиад
В Астрахани полицейские обещают вознаграждение за информацию об убийце-ревнивце
Разыскивают волгоградца, уехавшего из аэропорта Шереметьево
В Астрахани подростки поставили школьника на колени, избили и сняли это на видео
В Волгограде домушник прятался от полицейских в подвале
9 мая волгоградцам раздадут тысячу синих платочков
Трех волгоградцев суд присяжных признал виновными в убийстве из-за Toyota Land Cruiser
В Волгограде в двойной аварии пострадал трехмесячный ребенок
Под Астраханью погибли два москвича, приехавшие на рыбалку
В Волгоградской области мусоровоз насмерть сбил 13-летнего велосипедиста
Волгоградцам сделали перерасчет за услуги ЖКХ на миллион рублей
В Волжском на пожаре пострадала женщина
Из-за пожара в Шереметьево самолет из Волгограда приземлился в Ульяновске
В Волгограде бензовоз протаранил пассажирский автобус: трое пострадавших
Под Волгоградом водителя сбила собственная «Газель»
630 праздничных флагов и плакатов: Волгоград украшают к 9 мая
Под Волгоградом водитель «Лады» сбил 11-летнего велосипедиста