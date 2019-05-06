2019-05-06T13:40:27+03:00
Происшествия

В Волгограде домушник прятался от полицейских в подвале

Рецидивист с другом решили обчистить дом
Екатерина МАЛИНИНА
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Домушники вскрыли дом ломом.Домушники вскрыли дом ломом.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Горбатого могила исправить, а совсем не тюрьма. В Волгограде задержали двух домушников, которые не так давно вышли за серию краж.

О подозрительных личностях в одном из домов по улице Ангарская сообщили соседи. Они увидели, как двое мужчин пробрались во двор, пока хозяев не было. Приехавшие полицейские застали двух волгоградцев за делом. Один орудовал внутри в поисках ценностей. А вот чтобы найти второго воришку, пришлось потрудиться. Он прятался в подвале, решил, что стажи порядка его не заметят и он спокойно убежит, как только все уедут и его друга увезет полицейский уазик. Но надежды были напрасны. домушника задержали и доставили вместе с другом в дежурную часть.

30-летние товарищи были уже до этого судимы за подобные преступления. Когда вышли на свободу, вернулись к своему промыслу, ничего больше они не умели. Сейчас в отношении обоих возбудили уголовное дело за кражу. Им грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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