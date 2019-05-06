Трех волгоградцев суд присяжных признал виновными в убийстве из-за Toyota Land Cruiser

СЕГОДНЯ 11:04 2019-05-06T11:04:05+03:00

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В Астраханской области суд присяжных вынес свой вердикт троим волгоградцам. Мужчины виновны в предумышленном убийстве астраханца.

Житель Астрахани решил продать свой Toyota Land Cruiser. Он разместил объявление. Покупатели нашлись достаточно быстро: из Волгограда в Астрахань приехали двое мужчин. Они сообщили продавцу, что готовы заплатить наличными, но машину надо протестировать. Втроем они отправились по дороге Астрахань-Икряное. Покупатель на одной из развилок свернул с основной трассы. Когда он остановился, его напарник ударил астраханца ножом в сердце. Тот сумел выбраться из джипа и побежать. Но убийца нагнал его и добил.

Труп отморозки погрузили в багажник и закопали возле автодороги Астрахань-Махачкала. Через подельника они смогли составить фиктивный договор купли продажи и поставить машину на учет в ГИБДД Волгограда.

Забеспокоился о друге его товарищ. Он знал, что тот продавал машину и пропал. Он и написал заявление в полицию, следователи смогли докопаться до правды.

- Теперь суду предстоит решить, сколько мужчины проведут времени в тюрьме за убийство, сопряженное с разбоем, разбой, совершенный в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, легализацию имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU