В Волгограде в двойной аварии пострадал трехмесячный ребенок

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-06T10:35:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария в Дзержинском районе произошла около двух часов дня 5 мая. Мужчина на «Рено» ехал по бульвару 30-летия Победы в сторону улицы Симонова. Когда перед ним резко снизила скорость из-за затора «Лада Гранта», волгоградцу не хватило дистанции, чтобы избежать столкновения. Он врезался в легковушку, за рулем которой был 20-летний парень. После этого русское авто врезалось в «Ниссан Жук», который вел 22-летний водитель. В результате аварии пострадал трехмесячный ребенок, который находился в «Ладе Гранте». С сотрясением головного мозга малыша вместе с мамой отвезли на «скорой» в больницу. Состояние ребенка стабильное.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ЧП. Виновному предстоит ответить за последствия аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU