Под Астраханью погибли два москвича, приехавшие на рыбалку

СЕГОДНЯ 10:14 2019-05-06T10:14:09+03:00

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В Астраханскую область два друга из Москвы приехали порыбачить, как и сотни их земляков. 34-летний и 60-летний мужчины подготовились к поездке основательно. Тем более, что у одного из друзей в селе Заволжском был домик. Он его купил несколько лет назад как раз для таких наездов.

Но 4 мая связь с мужчинами пропала. Тревогу забила одна из жен. Она стала вызванивать супруга, но тот не брал трубку ни вечером, ни на следующее утро. Москвичка дозвонилась до местных полицейских и попросила проверить, где находятся мужья. Когда стражи порядка пришли к домику и постучались, им никто не открыл. Тогда они зашли внутрь и увидели тела двух мужчин.

По предварительным данным, рыбаки отравились угарным газом, который шел от неисправной газовой печи. Оба на момент гибели были трезвыми – просто легли спать.

Сейчас СУ СК по Астраханской области выясняет все обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU