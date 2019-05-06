В Волгоградской области мусоровоз насмерть сбил 13-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-06T09:43:35+03:00

В этот же день 13-летний мальчик пострадал в аварии Красноармейском районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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ЧП произошло днем 5 мая. 13-летний мальчишка гонял по родном поселку на велосипеде – погода позволяла. Он ехал вдоль улицы Вокзальная ближе к краю дороги. В это время 43-летний водитель за рулем мусоровоза «МК1412» решил обогнать тихохода по встречке. То ли мужчина не увидел мальчишку, то ли решил, что ему хватит место безопасно его объехать, но он решился на маневр. Машина на высокой скорости зацепила велосипед с ребенком. Мальчишка погиб на месте. Приехавшие медики констатировали смерть ребенка.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ЧП.

В этот же день в Красноармейском районе 13-летний мальчик пострадал во время аварии. 39-летний водитель «Мерседеса» ехал по проспекту героев Сталинграда. Возле дома №68 он врезался в «Ладу Приору», за рулем которой был 22-летний парень. В результате аварии в больнице оказался школьник. У него травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU