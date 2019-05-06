2019-05-06T09:19:36+03:00
Недвижимость

Волгоградцам сделали перерасчет за услуги ЖКХ на миллион рублей

В первом квартале 2019 года волгоградцы написали 3700 жалоб в Госжилнадзор
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы 3700 раз пожаловались на свои управляющие компании.Волгоградцы 3700 раз пожаловались на свои управляющие компании.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сколько ни наводят порядок в сфере ЖКХ, а нарушителей меньше не становится. Только в первом квартале 2019 года волгоградцы 3700 раз пожаловались в Госжилнадзор на свои управляющие компании. Больше всего волнуют жильцов вопросы технического состояния и содержания общего имущества их домов. На втором месте оказалось начисление платы за жилищные и коммунальные услуги. В итоге волгоградцам за некачественные и неоказанные услуги сделали перерасчет на миллион рублей. А управляющие организации региона заработали штрафов на 12,2 миллиона рублей.

Также за это время аннулировали лицензии 30 управляющих компаний, львиная доля которых оказалась номинально существующими «пустышками», не обслуживающими ни одного дома. Одна УК лишилась права работать за постоянные нарушения. Всего же рынок покинули 22 недобросовестных компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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