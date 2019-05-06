В Волжском на пожаре пострадала женщина

СЕГОДНЯ 09:04 2019-05-06T09:04:07+03:00

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ЧП произошло в половине первого дня 5 мая. Первые сообщения о пожаре пришли на пульт дежурного в 12:26. Соседи сообщали, что в городе Волжский на улице Пионерская в их подъезде валит дым из квартиры. Расчеты МЧС были на месте через несколько минут. В одной из комнат горели домашние вещи. Спасателям удалось справиться с огнем. На пожаре пострадала хозяйка квадратных метров – 53-летняя женщина. Ее на «скорой» доставили в больницу. Сейчас она находится на лечение в одной из больниц города.

Пожарные инспекторы выясняют все подробности и причины ЧП. Возможно, причиной стала неисправная проводка, возможно, неосторожное обращение с огнем.

Сотрудники МЧС по Волгоградской области еще раз напоминают о правилах пожарной безопасности в быту. Следите за состоянием электроприборов и проводки, не оставляйте без присмотра маленьких детей.

ИСТОЧНИК KP.RU