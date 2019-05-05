2019-05-05T20:02:27+03:00
Происшествия

Из-за пожара в Шереметьево самолет из Волгограда приземлился в Ульяновске

Борт какое-то время кружил над Воронежской областью
Юлия Данильченко
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Самолет удачно приземлился в УльяновскеСамолет удачно приземлился в УльяновскеФото: Олег УКЛАДОВ
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Вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево случилось ЧП: самолет рейса Москва – Мурманск загорелся при посадке. Есть пострадавшие. По предварительной информации, не менее десяти человек. В связи с этим воздушную гавань закрыли. Там сейчас работают спасатели, врачи и правоохранительные органы. Между тем все рейсы, которые направлялись в Шереметьево, скорректировали расписание и место приземления.

Борт VP-BMD компании «Аэрофлот», который по расписанию вылетел из Волгограда в Шереметьево в 18:45, не смог приземлиться в пункте назначения. Новость о пожаре застала капитана как раз над Воронежской областью. По данным сервиса Flightradar24, воздушное судно развернулось над селом Терновка и сделало пару кругов, затем долетело почти до Рязани и свернуло в сторону Ульяновска в аэропорт Баратаевк, где самолет удачно сел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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