В Волгограде бензовоз протаранил пассажирский автобус: трое пострадавших
ДТП произошло 5 мая в Ворошиловском районе Волгограда в 11:15 дня возле остановки общественного транспорта «Кладбище». Здесь на улице Неждановой бензовоз, двигавшийся в сторону поселка Горьковского, нарушил безопасную дистанцию и протаранил пассажирский автобус №88. В салоне было немало волгоградцев, которые в выходной день ехали по своим делам. Некоторые пассажиры попросту не удержались на местах. Не обошлось без пострадавших. На место оперативно приехали сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи.
- Три человека обратились за медицинской помощью, после осмотра врачей были отпущены домой на амбулаторное лечение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Полицейские работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства аварии. Около часа на участке из-за ДТП было ограничено движение.
ИСТОЧНИК KP.RU