Под Волгоградом водителя сбила собственная «Газель»
За минувшие сутки в Волгоградской области случилось пять аварий с пятью пострадавшими. Из-за собственной ошибки попал под машину 50-летний житель Среднеахтубинского района. ДТП произошло накануне, 4 мая, около девяти часов утра.
Водитель припарковал свою «Газель», но забыл поставить ее на ручник, а сам находился поблизости. Внезапно автомобиль начал движение. Владелец пытался остановить его, но не вышло.
- Мужчина не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, и находясь спереди данного транспортного средства допустил его самопроизвольный покат, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Мужчина получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали врачей, его пришлось госпитализировать.
- В результате ДТП водитель с травмами доставлен в больницу, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU