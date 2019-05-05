2019-05-05T13:00:58+03:00
Происшествия

Под Волгоградом водителя сбила собственная «Газель»

Мужчина забыл поставить автомобиль на ручник
Юлия Данильченко
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За минувшие сутки в Волгоградской области случилось пять аварий с пятью пострадавшими. Из-за собственной ошибки попал под машину 50-летний житель Среднеахтубинского района. ДТП произошло накануне, 4 мая, около девяти часов утра.

Водитель припарковал свою «Газель», но забыл поставить ее на ручник, а сам находился поблизости. Внезапно автомобиль начал движение. Владелец пытался остановить его, но не вышло.

- Мужчина не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, и находясь спереди данного транспортного средства допустил его самопроизвольный покат, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчина получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали врачей, его пришлось госпитализировать.

- В результате ДТП водитель с травмами доставлен в больницу, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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