Под Волгоградом водителя сбила собственная «Газель»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-05T13:00:58+03:00

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За минувшие сутки в Волгоградской области случилось пять аварий с пятью пострадавшими. Из-за собственной ошибки попал под машину 50-летний житель Среднеахтубинского района. ДТП произошло накануне, 4 мая, около девяти часов утра.

Водитель припарковал свою «Газель», но забыл поставить ее на ручник, а сам находился поблизости. Внезапно автомобиль начал движение. Владелец пытался остановить его, но не вышло.

- Мужчина не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, и находясь спереди данного транспортного средства допустил его самопроизвольный покат, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчина получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали врачей, его пришлось госпитализировать.

- В результате ДТП водитель с травмами доставлен в больницу, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU