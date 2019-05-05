2019-05-05T10:51:07+03:00
Происшествия

Под Волгоградом водитель «Лады» сбил 11-летнего велосипедиста

Мальчик был травмирован, но от госпитализации отказался
Юлия Данильченко
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Авария произошла в Среднеахтубинском районе в районном поселке Средняя Ахтуба 4 мая около четырех часов вечера. 11-летний мальчик на велосипеде ехал по улице Октябрьской. Именно тут невнимательный водитель «Лады» и сбил его.

- 30-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», двигаясь по улице Октябрьской со стороны улицы Кузнецкой в сторону улицы Рабочая, напротив дома № 90 на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на школьника, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Как выяснилось, мальчик переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он получил травмы. На место приехала «скорая». Врачи осмотрели подростка, на его теле были ссадины и ушибы от удара и падения. Несмотря на это, школьник от госпитализации отказался.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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