2019-05-05T09:48:11+03:00
Общество

Юные волгоградцы показали знания ПДД в конкурсе «Безопасное колесо - 2019»

Победили областного этапа отправятся на всероссийское состязание
Юлия Данильченко
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В субботу, 4 мая, в Волгоградской области прошел первый этап конкурса «Безопасное колесо - 2019», в котором приняли участие 48 юных инспекторов движения. За титул победителя боролись и районные школы. Все команды показали высокий уровень подготовки и даже творческие номера.

- Ребята продемонстрировали свои знания и умения в личном и командном зачетах – в конкурсах на знание Правил дорожного движения, основ оказания первой доврачебной помощи и безопасности жизнедеятельности, а также мастерство фигурного вождения велосипеда и движения в автогородке, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Первое место заняла команда школы № 140 Советского района Волгограда. Уже в июне ребята отправятся с Республику Татарстан на всероссийский этап. Он продлится неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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